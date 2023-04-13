Украину нужно поддерживать за независимость Тайваня – Моравески

Если Украина проиграет, Китай может на следующий день напасть на Тайвань. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в США.

“Если Украина проиграет, Китай может на следующий день напасть на Тайвань. Если мы хотим, чтобы Тайвань был независимым, мы должны поддерживать Украину. – необходимо поддерживать”, – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в США.

Напоминаем, что китайская армия примет участие в совещании главы тайваньской администрации Сая Инвзна со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в ответ провела масштабные учения вокруг Тайваня с 8 по 10 апреля.