Укравшая телефон жительница Кубани испугалась и подкинула его полицейским

В полицию Мостовского района обратилась местная жительница и сообщила о том, что забыла свой мобильный телефон в кафе на столике. Когда она вернулась, телефона на месте уже не было.

Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей. Ночью похищенный телефон обнаружили у здания отделения полиции поселка Псебай. Его вернули законной владелице.

Правоохранители опросили свидетелей в кафе и выяснили, кто взял забытый телефон. Злоумышленницей оказалась 30-летняя приятельница потерпевшей. Ее задержали по месту проживания. Женщина рассказала, что собиралась оставить телефон себе, но потом испугалась и отнесла его к порогу полиции.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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