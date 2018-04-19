Улицу Яснополянскую в Краснодаре подготовят к укладке асфальта

Работы ведут от улицы Уссурийской до Домбайской в рамках капитального ремонта улицы Восточно-Кругликовской.

Также завершается укладка нижних слоев асфальта по улице Уссурийской — от 1-го Мая до Яснополянской.

«Основные работы ведутся на нескольких участках: по улице Восточно-Кругликовской — от 40-летия Победы до Домбайской и по улице Яснополянской от Домбайской до Уссурийской. В частности, на промежутке от Домбайской до Черкасской продолжается устройство тротуаров, установка бордюрного камня», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Также на участке улицы Восточно-Кругликовской ведется установка столбов уличного освещения, переключение инженерных сетей. Задействовано около 60 рабочих и 14 единиц техники.

Капитальный ремонт ведут в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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