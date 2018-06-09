Улюкаева доставили в колонию

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев прибыл в колонию строгого режима в Тверской области, где будет сидеть восемь лет за взятку.

Об этом сообщила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее данным, Улюкаев находится на карантине, но в ближайшее время будет переведен в обычную камеру. Виновным себя он не признавал и не признает, а произошедшее считает провокацией.

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии № 1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок»», — цитирует Еву Меркачеву телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд 15 декабря 2017 года приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, ранее он был признан виновным в получении взятки.

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