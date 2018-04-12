Улюкаеву разрешили работать чиновником после выхода из тюрьмы

Мосгорсуд 12 апреля смягчил приговор экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Из резолютивной части приговора исключили указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальном приговор остался без изменений.

Защита обжалует решение суда в кассационной инстанции, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мосгорсуд 12 апреля допросил главу «Роснефти» Игоря Сечина в рамках рассмотрения апелляционной жалобы защиты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Суд 15 декабря 2017 года приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, ранее он признан виновным в получении взятки.

Прокуратура требовала приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, защита считала обвинение бывшего министра голословным. Улюкаев потребовал направить в Следственный комитет РФ материал о проверке главы «Роснефти» Игоря Сечина о привлечении его за ложный донос.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа 2017 года прошли предварительные слушания по делу бывшего министра, 16 августа начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом участвовали ФСБ и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов. В суде Улюкаев утверждал, что получил от Сечина не взятку, а вино.

В показаниях главы «Роснефти» Игоря Сечина говорится, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал ему «знак победы» за игрой в бильярд на саммите БРИКС в Гоа осенью 2016 года. По мнению гособвинения, таким образом Улюкаев обозначил сумму взятки — 2 млн долларов, которую он вымогал.

Все новости по теме:

Дело Улюкаева

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник