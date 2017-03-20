Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер утром 20 марта.

Представителю династии предпринимателей был 101 год.

Пресс-секретарь Рокфеллера пояснил, что миллиардер умер во сне.

Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера.

Дэвид родился в Нью-Йорке 15 июня 1915 года, окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Во время Второй мировой войны работал на военную разведку в Северной Африке и Франции. В 1946 году начал карьеру в Chase Manhattan Bank, а в 1961 году стал его президентом. В 1981 году он ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

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