Умер астрофизик Стивен Хокинг

Известный британский ученый ушел из жизни в возрасте 76 лет.

О смерти физика-теоретика сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи, сообщает ТАСС.

Хокинг — один из наиболее влиятельных и известных физиков-теоретиков современности, один из основоположников квантовой космологии. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр. Его главные достижения — применение термодинамики к описанию черных дыр, разработка теории о том, что черные дыры «испаряются» за счет явления, получившего название излучение Хокинга.

Ученый был болен боковым амиотрофическим склерозом. С помощью датчика в мимической мышце щеки физик управлял компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими.

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