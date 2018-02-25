Умер конструктор Георгий Мирзоев, создавший «Ниву» и «восьмерку»

Бывший главный конструктор, ветеран «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет 23 февраля.

Прощание с ним пройдет 26 февраля в московской больнице №36. Похороны состоятся в столице, сообщает «РИА Новости».

Георгий Мирзоев был главным конструктором «АвтоВАЗа» с 1976 по 1998 год. Выступил инициатором создания первого отечественного переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108 («восьмерка»). Участвовал в разработке и запуске в серию УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2105, ВАЗ-2110, «Самара-2», ВАЗ-1111 Ока, ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 Калина.

В последние годы занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива. Написал несколько научных трудов по автомобилестроению, сообщает портал «Новости Тольятти».

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