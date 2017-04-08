Умер космонавт Георгий Гречко

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни.

По данным СМИ, в апреле Гречко в тяжелом состоянии доставили в московскую 81-ю городскую клиническую больницу имени Вересаева.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. Гречко совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера КК «Союз-17» и первой основной экспедиции на ДОС-4 «Салют-4». Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК «Союз-26» и первой основной экспедиции на ДОС-5 «Салют-6». Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции «Салют-7». Оставил наполненные юмором мемуары «Космонавт №34. От лучины до пришельцев», сообщает сайт «Новости космонавтики».

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