Умер народный артист СССР Леонид Броневой

Он скончался на 89-м году жизни в Москве.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на сайте театра «Ленком».

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. С 1962 по 1988 год о выступал на сцене театра на Малой Бронной, с 1988 года — «Ленкома».

На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Броневой снялся в фильмах «Тот самый Мюнгхаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и многих других.

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