Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

На юге Швеции в своем доме 27 января скончался 91-летний основатель корпорации.

«Мы скорбим о потере нашего основателя и уважаемого друга Ингвара. Его наследие будет восхищать нас долгие годы, а его видение — создание лучшего быта для многих людей — будет продолжать направлять и вдохновлять нас», — сообщил исполнительный директор и президент IKEA Group Йеспер Бродин.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году в Смоланде — области на юге Швеции. Он основал IKEA в 17 лет, рассылал товары по почте. Первый магазин открылся в 1958 году в Эльмхульте в Смоланде. По данным сайта Гарвардской школы бизнеса, название IKEA расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, где первые два слова — имя и фамилия основателя, Эльмтарюд — название фермы, где родился Ингвар, а Агуннарюд — местный церковный приход, сообщает ТАСС.

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