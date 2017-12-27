Умер пострадавший при взрыве газа на летней кухне в Сочи

Житель сочинского поселка Уч-Дере Акоп Погосян, получивший ожоги при взрыве газа в своем доме, умер 27 декабря в краснодарском ожоговом центре.

Акоп Погосян умер, не успев прийти в сознание после очередной операции по пересадке кожи. Медики констатировали несовместимость полученных ожогов с жизнью, сообщает «Кавказский узел».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сочинском поселке Лоо в частном дворе на улице Енисейской 17 декабря взорвался газовый баллон. В результате ЧП пострадал 28-летний местный житель. Его доставили в больницу с 90% ожога поверхности тела. Все это время он находился в тяжелом состоянии.

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