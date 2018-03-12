Умер российский актер Олег Табаков

Он скончался в возрасте 82 лет.

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки» скончался в Москве, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. Позже стало известно, что актер приходил в сознание, однако никого не узнавал. У актера был диагностирован сепсис.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Табаков — один из основателей театра «Современник». Он известен по ролям в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев». Он также озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».

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