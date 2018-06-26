Умер российский поэт Андрей Дементьев

Поэт, радио- и телеведущий скончался 26 июня в Москве на 90-м году жизни.

По данным источника, Андрей Дементьев скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советского времени. Как поэт известен в первую очередь текстами песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери».

В 90-е и начале 2000-х работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего, сообщает «Интерфакс».

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