Умер создатель фантастических объектов для фильма «Кин-дза-дза»

Российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве Вячеслав Колейчук скончался на 77-м году жизни.

О его смерти сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский на своей странице в Facebook.

«Невесело как-то быть «поставщиком» печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы», — написал Заславский.

Вячеслав Колейчук создал «гравицапу» и другие фантастические объекты для фильма Григория Данелии «Кин-дза-дза». Работал в театре, с Валерием Фокиным работал над «Превращением» в театре «Сатирикон».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник