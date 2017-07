Умер вокалист Linkin Park Честер Беннингтон

По данным СМИ, музыкант покончил с собой.

Беннингтону был 41 год. Его тело нашли в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии около 9:00 по местному времени.

Вокалист был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на TMZ.

Информацию о смерти Беннингтона подтвердил музыкант Linkin Park Майк Шинода. Он написал в твиттере, что официальная информация появится так скоро, как это возможно.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.

