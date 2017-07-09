Умер художник Илья Глазунов

09 июля в 13:32

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества скончался в Москве на 88-м году жизни.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать», — цитирует дочь художника Веру Глазунову «Интерфакс».

Народный художник СССР Илья Глазунов — автор живописного полотна «Вечная Россия», представляющего историю и культуру России за 1000 лет, живописных панно «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» на здании ЮНЕСКО в Париже. Он создал серию портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей, людей искусства, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, Виталий Севастьянов, Леонид Брежнев. Глазунов также был театральным художником. Кроме того, он участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля.

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