Умерла исполнительница песен «Пусть всегда будет солнце» и «Черный кот»

Певица Тамара Миансарова 12 июля скончалась на 87-м году жизни.

Об этом написала в своем Instagram актриса Алика Смехова.

«Сегодня,12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе. Приношу соболезнования ее мужу и дочери — Марку Михайловичу и Кате, а так же всем близким и родным», — отметил актриса.

Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в Зиновьевске. Окончила Московскую консерваторию. Работала концертмейстером в ГИТИСе. Позже стала выступать со своими сольными концертными номерами.

В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». В 1965 году на новогоднем «Голубом огоньке» она исполнила песню «Черный кот».

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