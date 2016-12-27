Умерла исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Керри Фишер

Исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны» Керри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни.

Об этом сообщил представитель семьи Фишер Саймон Холлс от имени дочери актрисы Билли Лурд.

«К глубочайшему сожалению, Билли Лурд подтвердила, что ее мать Кэрри Фишер скончалась в 8:55», — цитирует Холлса портал People.

Керри Фишер — американская актриса. Больше всего она известна по роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны». Последний раз Фишер появлялась на экранах в 2015 году, когда седьмой эпизод саги «Звездные войны: Пробуждение силы».

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