Умерла сооснователь «Новой газеты» Зоя Ерошок

21 ноября в 15:57
Известная журналистка, лауреат премий, сооснователь и сотрудник издания скончалась 21 ноября в Москве.
Как сообщил ее друг Евгений Бунимович, также пишущий для «Новой газеты», Зоя Ерошок скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.
«Мы потеряли замечательного друга, прекрасного товарища, потрясающего человека, настоящего профессионала с большой буквы», — сказал он.
Зоя Ерошок родилась в Темрюке. Закончив институт, работала в газете «Комсомольская правда». В начале 1990-х вместе с группой единомышленников ушла и стала писать для «Новой газеты».
О месте прощания и похорон сообщат дополнительно, сообщает «Интерфакс».
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