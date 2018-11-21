Умерла сооснователь «Новой газеты» Зоя Ерошок

21 ноября в 15:57

Известная журналистка, лауреат премий, сооснователь и сотрудник издания скончалась 21 ноября в Москве.

Как сообщил ее друг Евгений Бунимович, также пишущий для «Новой газеты», Зоя Ерошок скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

«Мы потеряли замечательного друга, прекрасного товарища, потрясающего человека, настоящего профессионала с большой буквы», — сказал он.

Зоя Ерошок родилась в Темрюке. Закончив институт, работала в газете «Комсомольская правда». В начале 1990-х вместе с группой единомышленников ушла и стала писать для «Новой газеты».

О месте прощания и похорон сообщат дополнительно, сообщает «Интерфакс».

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