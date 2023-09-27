«Умерший» адмирал появился на совещании министров

Личный состав командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова огласили в Минобороны России.

Ранее в результате нападения на штаб ЧФ в Севастополе командующий был убит. Ходили слухи о его смерти.

Часть выступления министра обороны России Сергея Шойгу на коллегии Военного ведомства была опубликована 26 сентября в Telegram-канале министерства. Во время выступления Шойгу также видно, как адмирал Соколов слушает обращение министра.

Накануне спецпредставитель Вооруженных сил Украины заявил, что Виктор Соколов погиб в результате нападения на штаб Черноморского флота в Севастополе. Сообщалось, что вместе с ним погибли 34 российских офицера, еще 105 военнослужащих получили ранения. Российская сторона не подтвердила эту информацию.