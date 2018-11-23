Уникальная венгерская технология защитит российские сады от вредителей

По словам аграриев, увеличиваются площади посевов и насекомые наносят все больше вреда. При этом клещи устойчивы к обычным препаратам.

Эффективно защитить растения можно лишь с помощью специальных веществ. Для этого одна из крупнейших отечественных компаний «Щелково Агрохим» подписала на международной выставке «ЮГАГРО» соглашение о долгосрочном сотрудничестве с венгерской корпорацией Agro-Chemie. Она производит новейший препарат, который быстро и эффективно уничтожает вредителей.

«Фактически происходит прерывание этой цепочки размножения насекомых, то есть ограничивается распространение популяции. Это на самом деле методика новейшая, мы начинаем технологию с этим продуктом, с нашей партнерской компанией внедрять в России», — рассказал генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

«С нашей стороны очень важную роль играет подписание этого договора, так как мы планируем расширять сотрудничество. Нельзя недооценивать позиции этой компании на рынке, мы планируем в будущем реализовывать с ними все новые и новые проекты», — отметил коммерческий директор Agro-Chemie Золтан Ходи.

Первым шагом станет государственная регистрация препарата в России. После этого венгерскую разработку опробуют, в том числе и на полях Краснодарского края. Кроме этого, в рамках выставки был подписан еще ряд соглашений с иностранными партнерами по закупке элитных семян. Научными разработками и поддержкой российских аграриев отечественная компания занимается уже больше 20 лет и является лидером в области защиты растений. У предприятия есть собственные лаборатории и исследовательские центры.

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