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Упаковка из гофрокартона

Владимир 11.12.2022 Разное

Преимущества гофрокартона

Гофрокартон – однозначно самый популярный современный материал для изготовления упаковочной продукции разного назначения. В настоящее время он применяется чаще, чем что бы то ни было другое. Среди его достоинств в первую очередь выделяют:

  • Легкий вес, за счет чего перемещать гофрокартон в пространстве достаточно легко;
  • Хорошее сочетание жесткости и амортизирующих свойств, благодаря которому гофрокартон обеспечивает хороший уровень защиты упаковываемых товаров;
  • Гофрокартон производится их дешевого сырья, является экономичным и доступным для последующей переработки;
  • Гофрокартоновые упаковки можно максимально индивидуализировать, поскольку они легко поддаются печати и нанесения специальной атрибутики;
  • Гофрокартон доступен в самых разных формах, размерах, цветовых расцветках и дизайнерских решениях;
  • Гофрокартон никак не воздействует на те товары, которые находятся внутри.

Разновидности гофрокартона

С точки зрения своих категорий гофрокартон в основном подразделяется на несколько разновидностей в зависимости от количества слоев:

  • Однослойный – предназначается для упаковки простой пищевой продукции;
  • Двухслойный – аналогично с однослойным, но чуть более твердый;
  • Трехслойный – уже может использоваться для упаковки легкой бытовой техники;
  • Четырех и пятислойный – в него упаковывается тяжелая бытовая техника, к примеру, холодильники и микроволновки;
  • Шестислойный и так далее – гофрокартон для промышленного назначения, в которой упаковываются различные станки.

Где приобрести упаковочную продукцию, сделанную из гофрокартона

Юни-Пак уже на протяжении длительного количества времени реализует упаковочную продукцию, которая была сделана из гофрокартона. На данный момент в каталоге компании можно найти действительно обилие подобных товаров с разными габаритами, формами и дизайнерскими решениями.

Среди преимуществ компании стоит отметить:

  • Низкие расценки на упаковочную продукцию;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Предоставление скидок;
  • Возможность осуществления даже крупных оптовых заказов;
  • Собственные производственные мощности;
  • Обилие готовых вариантов упаковок;
  • Большой опыт и предоставление гарантии;
  • Положительные отзывы от реальных клиентов.

Узнать больше о Юни-Пак можно непосредственно на официальном сайте самой организации.

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