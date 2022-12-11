Упаковка из гофрокартона

Преимущества гофрокартона
Гофрокартон – однозначно самый популярный современный материал для изготовления упаковочной продукции разного назначения. В настоящее время он применяется чаще, чем что бы то ни было другое. Среди его достоинств в первую очередь выделяют:
- Легкий вес, за счет чего перемещать гофрокартон в пространстве достаточно легко;
- Хорошее сочетание жесткости и амортизирующих свойств, благодаря которому гофрокартон обеспечивает хороший уровень защиты упаковываемых товаров;
- Гофрокартон производится их дешевого сырья, является экономичным и доступным для последующей переработки;
- Гофрокартоновые упаковки можно максимально индивидуализировать, поскольку они легко поддаются печати и нанесения специальной атрибутики;
- Гофрокартон доступен в самых разных формах, размерах, цветовых расцветках и дизайнерских решениях;
- Гофрокартон никак не воздействует на те товары, которые находятся внутри.
Разновидности гофрокартона
С точки зрения своих категорий гофрокартон в основном подразделяется на несколько разновидностей в зависимости от количества слоев:
- Однослойный – предназначается для упаковки простой пищевой продукции;
- Двухслойный – аналогично с однослойным, но чуть более твердый;
- Трехслойный – уже может использоваться для упаковки легкой бытовой техники;
- Четырех и пятислойный – в него упаковывается тяжелая бытовая техника, к примеру, холодильники и микроволновки;
- Шестислойный и так далее – гофрокартон для промышленного назначения, в которой упаковываются различные станки.
Где приобрести упаковочную продукцию, сделанную из гофрокартона
Юни-Пак уже на протяжении длительного количества времени реализует упаковочную продукцию, которая была сделана из гофрокартона. На данный момент в каталоге компании можно найти действительно обилие подобных товаров с разными габаритами, формами и дизайнерскими решениями.
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- Низкие расценки на упаковочную продукцию;
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