Упаковка из гофрокартона

Преимущества гофрокартона

Гофрокартон – однозначно самый популярный современный материал для изготовления упаковочной продукции разного назначения. В настоящее время он применяется чаще, чем что бы то ни было другое. Среди его достоинств в первую очередь выделяют:

Легкий вес, за счет чего перемещать гофрокартон в пространстве достаточно легко;

Хорошее сочетание жесткости и амортизирующих свойств, благодаря которому гофрокартон обеспечивает хороший уровень защиты упаковываемых товаров;

Гофрокартон производится их дешевого сырья, является экономичным и доступным для последующей переработки;

Гофрокартоновые упаковки можно максимально индивидуализировать, поскольку они легко поддаются печати и нанесения специальной атрибутики;

Гофрокартон доступен в самых разных формах, размерах, цветовых расцветках и дизайнерских решениях;

Гофрокартон никак не воздействует на те товары, которые находятся внутри.

Разновидности гофрокартона

С точки зрения своих категорий гофрокартон в основном подразделяется на несколько разновидностей в зависимости от количества слоев:

Однослойный – предназначается для упаковки простой пищевой продукции;

– предназначается для упаковки простой пищевой продукции; Двухслойный – аналогично с однослойным, но чуть более твердый;

– аналогично с однослойным, но чуть более твердый; Трехслойный – уже может использоваться для упаковки легкой бытовой техники;

– уже может использоваться для упаковки легкой бытовой техники; Четырех и пятислойный – в него упаковывается тяжелая бытовая техника, к примеру, холодильники и микроволновки;

– в него упаковывается тяжелая бытовая техника, к примеру, холодильники и микроволновки; Шестислойный и так далее – гофрокартон для промышленного назначения, в которой упаковываются различные станки.

Где приобрести упаковочную продукцию, сделанную из гофрокартона

Юни-Пак уже на протяжении длительного количества времени реализует упаковочную продукцию, которая была сделана из гофрокартона. На данный момент в каталоге компании можно найти действительно обилие подобных товаров с разными габаритами, формами и дизайнерскими решениями.

Среди преимуществ компании стоит отметить:

Низкие расценки на упаковочную продукцию;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Предоставление скидок;

Возможность осуществления даже крупных оптовых заказов;

Собственные производственные мощности;

Обилие готовых вариантов упаковок;

Большой опыт и предоставление гарантии;

Положительные отзывы от реальных клиентов.

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