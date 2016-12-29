«Уралсиб» решил попросить суд признать «Юлмарт» банкротом

Банк «Уралсиб» планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом НАО «Юлмарт».

В заявлении финансовая организация планирует также указать ООО «Юлмарт девелопмент», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

Соответствующее сообщение банк разместил в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Сумма долга компании «Юлмарт» перед банком, по данным на 29 декабря, составляет более 765 млн рублей. Решение об обращении в Арбитражный суд было принято после безрезультатной серии переговоров о реструктуризации долговых обязательств ответчика, сообщает пресс-служба «Уралсиба».

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