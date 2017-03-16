«Уральские авиалинии» объявили набор бортпроводников в Краснодаре

16 марта в 08:00

«Уральские авиалинии» расширяют летный штат в Краснодаре. Компания приглашает в авиаотряд опытных сотрудников с действующим свидетельством и тех, кто хочет пройти обучение на должность бортпроводника.

Рассматриваются ранее летавшие кандидаты, которые имеют допуск к полетам на авиалайнерах Airbus, а также на других воздушных судах с возможностью переподготовки.

Также в авиакомпании ждут новичков, для которых будет проводиться первоначальное обучение в Москве и Санкт-Петербурге.

Авиакомпания входит в топ ведущих российских перевозчиков и предлагает широкую географию полетов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья.

«Уральские авиалинии» предлагают бортпроводникам стабильную зарплату в размере 50-60 тыс. рублей, полеты на современных безопасных самолетах, интересную разноплановую работу, возможность увидеть другие страны и построить успешную карьеру в авиации.

Подробности можно узнать на сайте uralairlines.com, по телефону +7(343) 272-60-12 и электронной почте vacancy-bp@u6.ru.

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