Уральский мастер создал в Сочи зеркального кита

Открытие арт-объекта состоится 28 апреля.

Кита из зеркальной мозаики создал мастер Михаил Кипятков и его команда Mosaic masta. По словам авторов, невероятная мощь и сила кита символизируют творческую силу художника, выживающего в городском пространстве, словно он — синий кит, выживающий в океане.

Зеркальный кит располагается на Курортной проспекте, 31. Начало церемонии открытия — в 17:00.

Мероприятие пройдет в поддержку центра спасения дельфинов «Дельфа», который будет помогать попавшим в беду диким китообразным, а также заниматься реабилитацией и выпуском на свободу дельфинов после их жизни в неволе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи откроют курсы по оказанию первой помощи дельфинам. Бесплатные занятия в научно-экономическом центре спасения дельфинов «Дельфа» начнутся 29 апреля.

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