Уральского байкера оштрафовали за езду в Краснодаре, в котором он никогда не был

Житель Новоуральска в ноябре обнаружил в личном кабинете на портале Госуслуг уведомление о штрафе из Краснодарского края.

По данным ГИБДД, мотоциклист ездил за рулем комбайна без прав по Краснодару 4 октября. Однако по словам мужчины, за пределы своего региона он выезжал в последний раз в мае.

«На портале вдруг появился штраф в 5 тыс. рублей за управление комбайном без прав. Самое интересное, что номер у зерноуборочной машины точно такой же, как у моего мотоцикла Honda GL1800», — рассказал водитель.

Мужчина намерен обратиться в ГИБДД. Не исключено, что это особенность портала госуслуг, который случайно распределил штраф таким образом, сообщает Е1.ru.

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