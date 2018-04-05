Уровень безработицы на Кубани стал в два раза ниже среднего по России

Показатели по доступности и качеству услуг в сфере занятости, наоборот, очень высоки. Об этом говорили 5 апреля на коллегии министерства труда и соцразвития Краснодарского края. Его провела вице-губернатор Анна Минькова.

На совещании обсудили также занятость инвалидов. Чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья получили шанс зарабатывать, необходимо оснащать для них рабочие места. Сейчас в крае остается 12,5 тыс. организаций, недоступных для инвалидов.

Говорили и о пособиях, которые получают 1,5 млн льготников. За последние два года все выплаты проиндексированы на 4% за счет средств краевого бюджета.

Одна из самых важных тем — работа с детьми, оставшимися без родителей.

«Мы продолжаем предоставлять жилье для детей-сирот. В этом году квартиры получат 789 человек, это тоже наш серьезный социальный проект. По поручению губернатора объем финансирования на этот год увеличен на 250 млн рублей из краевого бюджета. Мы получили небольшое повышение из федерального бюджета. В общей сложности 1 млрд в этом году в целом будет потрачен на предоставление жилья для детей-сирот», — отметила Анна Минькова.

Участники коллегии подвели итоги работы во всех сферах соцзащиты, труда и занятости за минувший год. Ничего не оставили без внимания и наметили планы на 2018-й.

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