Уровень подростковой преступности вырос в Кореновском и Новокубанском районах

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних 22 марта в Краснодаре озвучили промежуточные данные о подростковой преступности за первые несколько месяцев 2017 года. Совещание провела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В аутсайдерах оказались Кореновский и Новокубанский районы. Там число краж и рецидивов среди несовершеннолетних увеличилось в несколько раз.

Эксперты также обсудили жестокое обращение с детьми. Каждый пятый такой случай происходит в родных и приемных семьях, поэтому важно вовремя выявлять в них проблемы и активнее вести профилактическую работу.

«Мы с вами, коллеги, все время говорим: «Чужая семья — потемки». Это у нас любимое объяснение для всех случаев жизни. Так вот, чтобы не были потемки, для этого есть службы социальной защиты, для этого есть службы опеки. Приходите и включайте в этих потемках свет. Хватит таиться и прятаться по кабинетам. Войдите в семьи, вы должны, просто обязаны контролировать, как они живут», — распорядилась Минькова.

На встрече предложили привлекать к профилактической работе популярных интернет-блогеров и молодежных лидеров. Они на доступном языке смогут быстрее повлиять на детей, считают эксперты.

Отдельно члены комиссии поговорили о безопасности и занятости подростков во время весенних каникул, которые массово начнутся по всему краю уже со следующей недели, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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