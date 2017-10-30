Уровень воды в реках Кубани может подняться до критических отметок

Весь край оказался во власти непогоды.

Сложнее всего пришлось жителям Сочи. На олимпийскую столицу обрушилась буря. Сильный ветер ломал деревья, дождь превратил дороги в бурные потоки. Пешеходам не помогали даже высокие резиновые сапоги.

Затопило несколько подвалов частных домов в Адлере. Правда, выше пяти сантиметров вода не поднялась. Реки же едва не вышли из берегов. До неблагоприятной отметки поднялся уровень воды в Псоу.

Кроме того, есть вероятность схода селей. Сейчас все оперативные службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Ситуацию постоянно мониторят специалисты. В любую минуту готовы прийти на помощь 200 единиц техники и 50 плавсредств.

«Из-за возникшей ситуации в город направлены спасатели, полиция, пожарные. Подчеркну, что о чрезвычайной ситуации говорить рано. Есть лишь локальные подтопления, которые контролируют службы, находящиеся на круглосуточном дежурстве. Также на больших горных реках Сочи установлены 48 датчиков, которые дают информацию об уровне воды и находятся под наблюдением у спасателей. В случае критической ситуации будут включены сирены и проведена эвакуация», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экстренное предупреждение на Черноморском побережье будет действовать и 31 октября. Бурю на Кубани, как и по всей Европе, вызвал обширный циклон Герварт. В его власти сейчас находится территория от Северного Ледовитого океана до Малой Азии и от Атлантического океана до Уральских гор.

«Еще сохранятся осадки, преимущественно в южной части края. На Черноморском побережье — Сочи, Туапсе, в горных районах выше 1 тыс. м будут идти осадки в виде мокрого снега. Понижение температур в горной и предгорной части предвидится уже в ближайшую ночь», — сказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

В других районах термометры не покажут больше +9 °С. Не стоит сейчас планировать путешествие в сторону Крыма. Шторм бушует в районе Керченского пролива. Из-за непогоды остановилась работа паромной переправы. Суда будут стоять на приколе минимум до 31 октября. В «Морской дирекции» водителей и пассажиров просят следить за прогнозами.

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