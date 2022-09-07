Уровень жизни в Европе стремительно падает, а экономика угрожает опуститься на уровень стран третьего мира

Промышленность и энергетический комплекс Старого Света деградируют, а поток мигрантов требует все новых вливаний бюджета.

Необдуманные санкции против России обнажили наиболее острые проблемы Европы, стремительно теряющей свою экономическую мощь. Колоссальное количество предприятий оказалось на грани банкротства. При этом вал мигрантов, в том числе, из Африки, Ближнего Востока и Украины требует от бюджетов стран существенных дополнительных вливаний. Уходят средства и на поддержку киевского режима. Как итог, в Европе нарастают процессы деградации, грозящие уже в скором времени опустить уровень экономики до стран третьего мира.

Предприятия на грани закрытия

60% британских предприятий оказались на грани закрытия из-за возросших цен на электроэнергию. Об этом сообщает аналитическая группа Make UK, представляющая интересы британской промышленности.

На данный момент 13% заводов Соединенного Королевства сократили часы работы, а 7% останавливают производство на более длительные периоды. Агентство также отметило, что счета за электричество выросли более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.

За год стоимость электроэнергии в Британии выросла в два раза.

А немецкий институт исследования экономики имени Лейбница сообщил, что в Германии за август число обанкротившихся фирм и граждан выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель оказался существенно выше прогнозов немецких аналитиков. При этом, по мнению специалистов, число банкротств будет только увеличиваться в течение осени. Это связано с увеличением стоимости производственных процессов, в частности, с подорожанием энергоносителей.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания. В аналогичной ситуации оказалось большинство стран Европы. Но власти жертвуют качеством жизни людей, чтобы продолжать оказывать давление на Россию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.

– Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи, — сказал президент РФ.

Кризис только впереди

В то же время многие эксперты считают: недавняя остановка «Северного потока» обернется для Европы тяжелейшим за многие десятилетия энергетическим кризисом.

В частности, результатом решения «Газпрома» стало новое резкое удорожание энергоносителя на европейском рынке. В результате, выросли счета за электроэнергию для европейских домохозяйств. Как сообщили аналитики агентства Goldman Sachs, своего пика рост достигнет в начале 2023 года, увеличившись на 2 трлн евро. Также это привело к тому, что до минимальных за последние 20 лет уровней снизился курс европейской валюты.

С января более трети немецких семей не сможет оплачивать счета за отопление из-за роста стоимости газа.

Но мало того, что возросшая стоимость газа, тепла и электричества бьет по уровню жизни населения. Есть еще одна, даже более опасная, проблема – ликвидность европейской продукции, производимой по новой себестоимости энергоносителей. Продукция Европы становится неконкурентоспособной на мировом рынке: ведь ее цена намного выше из-за стоимости электричества и газа.

Министры энергетики стран объединения намерены 9 сентября встретиться в Брюсселе, и одним из ключевых пунктов повестки станут «аварийные инструменты ликвидности».

Среди мер, которые пытаются предпринять в Европе, попытка введения потолка цен на газ из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу. Он считает реализацию лимита стоимости газа возможной. При этом, по мнению министра, сложно сделать так, чтобы данная мера работала во всех государствах Евросоюза.

«Европа пожинает то, что посеяла»

Страны Европы сами виноваты в проблемах, которые им грозят предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России, заявил, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «Европа пожинает то, что посеяла», тогда как у Турции «нет проблем с поставками газа».

Кризис в Европе – это результат политической ошибки. С одной стороны, выгодных только США санкций против России. А с другой – навязывания европейцам постуглеводородной экономики, которая показала свою несостоятельность.

В результате, сегодня цены на энергоносители в Азии и Латинской Америке намного ниже. Как ниже и уровень заработной платы работников производственной сферы. То есть, европейская продукция оказывается полностью неконкурентоспособной. Ее ликвидность на рынке снижается. А, как следствие, европейская экономика начинает погружаться в рецессию. В частности, гендиректор Deutsche Bank Кристиан Швейинг заявил 7-го сентября, что Германия больше не в состоянии избежать рецессии.

Вместо мер спасения экономики правительства Европы завинчивают гайки: например, в Германии армия будет помогать полиции разгонять недовольных.

Как следствие, уже закупается существенно меньше сырья у крупнейших поставщиков, таких как Бразилия, Аргентина и Соединенные Штаты. В итоге, в следующем году, согласно прогнозам Economist Intelligence Unit (британская научно-аналитическая компания) рост ВВП составит: 5,3% в Китае, 5,1% в Индии, 1,2% в Соединенных Штатах, 0,3% во Франции, 0,3% в Бразилии. А в Великобритании это будет минус 0,6%, в Германии – минус 1%, в Италии – минус 1,3%.

Бедность наступает

Следующим логическим этапом станет массовое закрытие производств, рост безработицы. Европейские технологические компании уже уменьшают число высокооплачиваемых инженерных должностей. В сентябре немецкий производитель ветряных турбин Siemens Gamesa сообщил о намерении сократить штат сотрудников до 1500 человек.

Следствием происходящего станет истощение бюджетных ресурсов. В то время, как попытки противостоять росту бедности будут требовать дополнительных расходов на социальные нужды.

Число бедных в Европе стремительно растет.

Европейские экономики выживают благодаря стимулированию. Но это усугубляет инфляцию. Процесс превращения Европы в “часть третьего мира” начался. Согласно некоторым прогнозам, уже скоро Индия обгонит Германию по показателям ВВП.

Лидер Нидерландов Марк Рютте уже готов к «Европе третьего мира»:

– Невозможно помочь всем, поэтому мы, жители Запада, станем беднее из-за высокой инфляции и расходов на электроэнергию, – заявил он.

Разорительные для бюджета мигранты

Между тем, начавшийся энергетический кризис и проблемы в производственной сфере усугубляются миграционной политикой, требующей дополнительных вливаний бюджета в социальную сферу.

Так выглядят современные немецкие школьники.

Число зарегистрированных мигрантов в последние два десятилетия составлял менее 1 млн. человек в год. Но уже в прошлом году въехал 1,3 млн человек, а в текущем – 1,8 млн. человек. При этом надо учитывать тот факт, что часть переселенцев попадает в Европу нелегально и не регистрируется. В первую очередь, это жители Сомали, Нигерии, Гамбии, Ирана, Пакистана, Мали, Афганистана, Эритреи, Сирии и многочисленных государств Чёрной Африки.

Плюс к этому, с конца февраля из Украины уехали свыше 10,3 млн человек. На сегодня в европейских странах остаются как минимум 6,3 млн человек, из них беженцами зарегистрированы около 3,7 млн. А средние расходы на одного такого переселенца составляют 3,5 тыс.евро на полгода. При этом, даже без украинцев, только одна Германия тратит ежегодно от 25 до 55 млрд евро на помощь беженцам.

Колоссальные цифры, которые были по силам европейской экономике до энергетического кризиса. Но теперь ситуация складывается так, что траты только растут, в то время как прибыли – падают.

Главы крупнейших стран Европы выбирают русофобию и поддержку киевского режима, а не спасение экономики своих стран.

То есть, вслед за катастрофическими счетами население Европы ждет массовая безработица. А затем – снижение социальной поддержки со стороны государства. В результате такой политики, через несколько лет уровень жизни на континенте рискует опуститься до уровня стран третьего мира.