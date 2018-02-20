Уроженца Кубани будут судить за развращение пьяной школьницы

Преступление произошло 8 марта 2017 года на пляже мыса Фиолент в Крыму.

Следствие собрало достаточно доказательств вины 51-летнего уроженца Краснодарского края. Его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 8 марта мужчина был на пляже мыса Фиолент. Там отдыхала компания подростков. Воспользовавшись беспомощным нетрезвым состоянием 14-летней девочки, злоумышленник совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Чтобы установить личность преступника, следователи изъяли ДНК-след. Им оказался неоднократно судимый 51-летний уроженец Краснодарского края. Злоумышленник перед этим освободился из колонии. Подозреваемого задержали в Сочи в ноябре 2017 года.

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