Уроженец Краснодара стал руководителем Росгвардии Самарской области

Полковник полиции Александр Эсауленко с 2008 по 2017 год возглавлял управление вневедомственной охраны главного управления по Краснодарскому краю.

Указ о назначении нового руководителя управления Росгвардии по Самарской области подписал президент РФ Владимир Путин. Сотрудникам ведомства уже представили нового начальника.

В правоохранительных органах Эсауленко прошел путь от дежурного пункта централизованной охраны до начальника управления вневедомственной охраны по Краснодарскому краю, пишет «Комсомольская правда».

Александр Эсауленко родился 12 июня 1965 года в Краснодаре. В 1988 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2002 году — Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «юрист». С 1982 по 1994 год служил в вооруженных силах.

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