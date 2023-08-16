USAID окажет помощь в реализации стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»

Министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов в ходе визита в США встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию (USAID) , Изобель Коулман.

Он был в Вашингтоне.В ходе предыдущего диалога сотрудничество США и Узбекистана, включая поддержку ИТ-сектора, развитие цифровой экономики и содействие росту частного сектора в Узбекистан.

На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан. 2030» и сотрудничает по вовлечение молодежи и женщин в ИТ-сектор. Также, подключив техникумы, они будут способствовать развитию отрасли информационных технологий и связи в стране. Он поддерживает рост частного сектора и способствует популяризации других инициатив и передового опыта, связанных с ИТ.