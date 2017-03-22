Усенко: агротуризм позволяет диверсифицировать региональный турпродукт

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко 22 марта на заседании межведомственной комиссии обсудил с участниками перспективы развития сельского туризма в крае.

В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители предприятий туристской отрасли, высших учебных заведений.

Усенко отметил, что Кубань как нельзя лучше подходит для развития агротуризма. В 2016 году объекты сельского туризма в крае посетили около 500 тыс. человек. Наиболее популярные объекты расположены на прибрежных территориях, а также в Белореченском, Крымском, Мостовском, Северском, Темрюкском районах.

«Агротуризм позволяет диверсифицировать региональный турпродукт и является стимулом развития сельской местности», — сказал замглавы края.

По его словам, сфера агротуризма края ежегодно пополняется новыми объектами. Сейчас функционирует более 100 таких объектов. Туристические организации разработали 28 экскурсионных маршрутов, которые включают в себя объекты сельского туризма.

«Для края это мало. Чтобы продвигать и популяризировать объекты сельского туризма, необходимо искать новые точки для развития. С этой целью в крае разрабатывают концепцию развития аграрного туризма в 2017 — 2020 годах», — пояснил вице-губернатор.

Участники совещания обсудили план мероприятий этой концепции. По их мнению, для полноценного развития агротуризма необходимо развивать новые экскурсионные маршруты. На заседании предложили создать туроператора, который будет специализироваться на продвижении агротуров, особенно в межсезонье.

По словам участников совещания, может быть налажен образовательный процесс для предпринимателей, планирующих реализовывать проекты в аграрном туризме. Они предложили провести в апреле бизнес-конференцию, на которую можно пригласить экспертов по продвижению турпродукта, представителей ассоциации агротуризма России, научного сообщества.

На заседании напомнили, что в мае пройдет краевая выставка «Агротур-2017». В этом году на ней представят не только действующие проекты сельского туризма, но и разработки студентов и начинающих фермеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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