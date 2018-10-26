Ушел из жизни актер Николай Караченцов

Артист скончался в возрасте 73 лет.

Актер умер 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Об этом сообщил его сын Андрей Караченцов.

По словам сына, это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, в 8:50, сообщает ТАСС.

Николай Караченцов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации. За 40 лет своей актерской и музыкальной деятельности артист сыграл в нескольких десятках фильмов, исполнил более 200 песен.

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