Ушел из жизни кубанский писатель Леонид Пасенюк

Он скончался 26 мая на 92-м году.

Леонид Пасенюк родился в 1926 году в Житомирской области. Подростком участвовал в Сталинградской битве, был контужен. В послевоенные годы работал токарем на Сталинградском тракторном заводе, в качестве землекопа и бетонщика строил краснодарскую ТЭЦ, рыбачил на Черном и Азовском морях.

Первая книга «В нашем море» была издана в 1954 году на Кубани.

Леонид Пасенюк увлекался альпинизмом, подводной охотой, путешествовал. Картографы оставили его имя в названии одного из мысов на острове Беринга. Пасенюк написал много книг о путешествиях: «Хозяйка Медвежьей речки», «Лед и пламень», «Перламутровая раковина», «Съешьте сердце кита», «Спешите опалить крылья», «Иду по Командорам», «Берег скупого солнца».

Лейтмотивом его творчества была позиция бережного отношения к окружающей среде. Произведения Пасенюка издавались в Чехословакии, Польше, Эстонии.

Жил и работал писатель в Краснодаре. Был награжден орденами Дружбы, «Отечественной войны» II степени, медалью «За оборону Сталинграда», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, званием «Заслуженный работник культуры РФ», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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