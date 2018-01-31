Ушел из жизни режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Ему было 77 лет.
Лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей, советский режиссер анимационных картин Анатолий Резников, создававший мультфильмы про кота Леопольда, скончался в Германии. Об этом 31 января сообщила кинокритик Сусанна Альперина.
«Мне позвонили друзья из Германии, которые дружат с его семьей, там находился Резников, и сообщили эту печальную новость», — сказала она. По ее данным, это случилось 31 января.
В Союзе кинематографистов РФ не смогли подтвердить эту информацию.
«Мы знаем только, что он тяжело болел, лечился в Германии», — сообщили там.
В 1970-м году Анатолий Резников пришел на центральное телевидение, в творческое объединение «Экран». Известность режиссеру принесли мультфильм «Раз ковбой, два ковбой» и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. Всего на его счету более 40 мультфильмов, сообщает ТАСС.
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