Ушел из жизни участник кубанской команды КВН «НАТЕ»

Сергей Баленко умер 19 января на 22-м году жизни.

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — написали кавээнщики в соцсети «ВКонтакте».

Друзья не уточнили причину смерти. Команда призвала всех неравнодушных помочь родителям Баленко в это тяжелое время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», брюховецкая команда «НАТЕ» победила на фестивале в Сочи и вышла в Высшую лигу КВН.

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