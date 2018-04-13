Ушел из жизни заместитель главного редактора «Вольной Кубани» Александр Гикало

Известный кубанский журналист скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни.
Это произошло 13 апреля.
Александр Гикало — член Союза журналистов России, заслуженный журналист Кубани. Журналистикой начал заниматься с 1973 года, в газете «Вольная Кубань» работал с 1991 года.
Он многие годы являлся и парламентским корреспондентом, представлял «Вольную Кубань» в Законодательном собрании Краснодарского края, был автором колонки «Политдень» и политобзоров на самые злободневные темы.
Коллектив телерадиокомпании «Новое телевидение Кубани» приносит свои соболезнования родным, близким, коллегам Александра Петровича.
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