Ущерб от диверсий на газопроводах и ЛЭП в Крыму оценили в 7,5 млн рублей

Об этом 10 ноября сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В сумму включена стоимость аварийно-восстановительных работ, косвенные потери не превысили 35 тыс. рублей.

По словам Аксенова, в данный момент нет необходимости привлекать сотрудников народного ополчения к охране объектов ГУП «Крымгазсети», существующей охраны и дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности этих объектов достаточно, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварии на линии газопровода 1 ноября без газа остались около 8 тыс. человек. После произошедшего в Крыму усилили меры безопасности в аэропорту Симферополя, на Керченской переправе и охрану складов с вооружением Черноморского флота. Последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу.

Президент России Владимир Путин 27 декабря дал старт поставкам газа в Крым по трубопроводу из Краснодарского края.

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