Ущерб от ДТП в Краснодаре с возможным участием Смолова составил около 60 тыс. рублей

В результате аварии повреждено восемь секций дорожного ограждения.

«Специалисты департамента выезжали на место ДТП и оценили ущер. Он составил 58 тыс. 611 рублей», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов.

Ограждение восстановят за счет муниципального бюджета, однако после того, как полиция завершит проверку и установит виновника ДТП, администрация запросит эту информацию и взыщет с него ущерб, пояснил Архипов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. Проводится проверка. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение. По данным СМИ, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. В клубе заявили, что к ним не поступало никаких заявлений по поводу аварии с нападающим Федором Смоловым.

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