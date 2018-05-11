Ущерб от мраморного клопа в РФ может составить до 11,4 млрд рублей в год

Об этом говорится в докладе Россельхознадзора о карантинном фитосанитарном состоянии территории РФ в 2017 году.

Анализ фитосанитарного риска, проведенный для территории РФ, показывает, что потенциальный ареал коричневого мраморного клопа совпадает с основными регионами выращивания плодовых и овощных культур, а также винограда в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Республике Дагестан.

В докладе отмечается, что экономический ущерб может быть огромным — от 1,7 до 11,4 млрд рублей в год.

Коричневый мраморный клоп повреждает практически все плодовые, овощные и бахчевые культуры, ягодники и виноград. Мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, США и странах Европы. С 2015 года коричневый мраморный клоп активно стал распространяться в Грузии и Абхазии, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани создали группы для борьбы с мраморным клопом. В Сочи уничтожили около 133 тыс. особей мраморного клопа. Специально созданные группы проверяют строения в сельской местности сочинской агломерации, где мраморный клоп мог залечь на зимовку.

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