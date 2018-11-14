Ущерб от подтопления лагеря в Белореченском районе оценили в 4 млн рублей

В детском лагере «Олимпиец» под станицей Рязанской продолжаются восстановительные работы.

В населенном пункте до сих пор действует режим «Объектовая чрезвычайная ситуация социального характера», введенный 27 октября в связи с подтоплением. Тогда из-за сильных ливней в реке Пшиш поднялась вода и перелилась через расположенную вокруг лагеря дамбу, которая была частично разрушена.

В результате на нижнем ярусе лагеря четыре домика оказались полностью под водой, а три капитальных строения, находящихся на верхнем ярусе, затопило на 30 см от начала фундамента. По предварительным подсчетам материальный ущерб составил более 4 млн рублей.

Сейчас в лагере с помощью тяжелой техники проложен подъезд к нижней части дамбы, в которой сделали специальный проток для спуска воды с территории. Верхнюю часть дамбы восстанавливают. Планируется увеличить ее на 1 м в высоту и ширину.

Освобожденную от воды территорию очищают от принесенного паводковой водой мусора, ила и древесины. Приводят в порядок жилые и хозяйственные помещения, пишет газета «Огни Кавказа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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