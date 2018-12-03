Ущерб от пожара в мебельном цеху Армавира составил около 10 млн рублей

Сообщение о возгорании поступило 3 декабря в 8:49.

Сначала загорелось помещение, в котором делали огнетушители и аптечки. Потом пламя перекинулось на соседние цеха и охватило около 700 кв. м. В них сгорели корпусная мебель, заготовки, поролон и ткани.

Жильцы домов, расположенных в этом районе, рассказывают, что утром услышали сильный хлопок, после которого повалил дым и пропало электричество.

На месте ЧП работали десять стволов пожаротушения и газодымозащитная служба. Спасатели эвакуировали пять человек и сделали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания, огонь потушили за несколько часов. Погибших и пострадавших нет.

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