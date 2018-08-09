Ушла из жизни народная артистка России Тамара Дегтярева

Актриса московского театра «Современник» и народная артистка РФ умерла 9 августа в возрасте 74 лет после продолжительной болезни.

«Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш «Современник». Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную», — говорится в сообщении театра.

У актрисы остановилось сердце на фоне диабета и проблем с сосудами.

О времени и месте прощания сообщат позднее.

Тамара Дегтярева играла в «Современнике» с 1970 года. Она также преподавала актерское мастерство во ВГИКе. Актриса сыграла в более чем 30 фильмах, среди которых «Вечный зов», «Нюркина жизнь», «Во весь голос», «Ищу человека» и «Остров Серафимы», сообщает телеканал «360».

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