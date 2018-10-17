Установили личность подозреваемого в теракте в Керчи

Его нашли застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

По данным Telegram-канала «112», стрелявший — Владислав Росляков. Парень был зачислен в политехнический коледж в 2015 году, 8 сентября 2018 года он получил разрешение на ружье 12 калибра. Несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

Студент застрелился, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов «Интерфаксу».

Как уточнил Аксенов, число жертв достигло 18 человек, раненых более 40. Глава Крыма добавил, что ситуация в городе находится на контроле. По его словам, пока невозможно сказать, с чем связана трагедия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 октября в одном из помещений политехнического колледжа Керчи произошел взрыв. Точное число погибших устанавливается, в приемное отделение городской клинической больницы №1 поступили более 15 человек. Причиной взрыва в колледже Керчи стало взрывное устройство.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей Керчи по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

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