Инцидент произошел в январе во время новогодних праздников на набережной города-героя недалеко от крейсера-музея «Михаил Кутузов».

Нарушители сняли происходящее на видео. Запись опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как бетонные шары катят ногами по плитке и сбрасывают в море.

«Личности причастных к произошедшему установили. Сейчас по факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возраст виновников в полиции не уточнили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на набережной Новороссийска неизвестные похитили девять малых архитектурных форм — каменных шаров, которые перегораживали проезд. Вес каждого шара — около 200 кг. Администрация города подала заявление в полицию. Глава города Игорь Дяченко распорядился проверить дно моря возле набережной и поднять шары в случае их находки.

В Новороссийске после случаев вандализма проверят качество новогодних фигур.

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