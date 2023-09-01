Установлен порядок разрешения споров, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в судебном порядке.

Согласно ему, к недвижимому имуществу граждан и субъектов предпринимательства относятся заявления и жалобы по спорам в сфере государственной регистрации прав на недвижимость. рассматривается Комиссией и Апелляционной комиссией в течение десяти рабочих дней.

На заседаниях Комиссии и Апелляционной комиссии Не менее двух третей (кворум) членов комиссии считаются компетентными, если они принимают в них участие .

Апелляции, а также протоколы работы комиссии и апелляционных комиссий хранятся в электронном реестре.

Рассмотренные в судах или находящиеся на рассмотрении Споры повторно Комиссией не рассматриваются .

В частности, решено вносить в государственный реестр объекты недвижимости, состоящие на государственной регистрации и оформившие свидетельство, в электронной форме и выдавать выписку из него, в том числе оказывать эти услуги бесплатно.

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Определяется порядок поэтапного внедрения Института кадастрового инженера на республиканском уровне.

С 1 октября 2023 года в городах Ташкент, Ташкент, Навои, Наманган, В Ферганской и Хорезмской областях с 1 июля 2024 года на республиканском уровне будет введено положение о порядке повышения квалификации государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и их аттестация одобрена.