Установлена ​​административная ответственность за воспрепятствование деятельности медицинского работника

За воспрепятствование деятельности медицинского работника установлена ​​административная ответственность. Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон по этому поводу.

КоАП дополнен законом новой статьей 197-7, которая запрещает воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника или с этой целью , за противозаконное воздействие на медицинского работника в различных формах установлена ​​административная ответственность в размере от 5 до 7 кратного размера), а должностные лица – штрафом от 2,1 млн до 3 млн сумов (от 7 до 10 кратного) или административным лишением свободы на срок до 15 дней.